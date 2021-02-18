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2. Lig Kırmızı Grup: Elazığspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 4

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasında TY Elazığspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'a 4-1 yenildi.



Stat: Doğukent


Hakemler: Selim Özen, Mustafa Yüksel, Çağrı Ateş


Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Kadir Bekmezci, Fırat Ergün (İzzet dk. 68), Cengizhan Akgün (Fırat Sefa dk. 46), Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Hasan Ekici, Muhammed Umut Akbulut (Muhammed İldiz dk. 31), Eren Çinkılınç, Yusuf Ensar Poyrazlı (Selim Enes dk. 46)


Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta (İsmail dk. 75), Çağlayan Menderes (Volkan dk. 46), Şahin Fıstıkcı, Alim Harlak (Ahmet Sun dk. 66), Halil Köçer (Caner dk. 59), Ömer Faruk Ermeç, Mehmet Zahit Çınar, Erdi Zengin (Berk dk. 75), Yusuf Yıldırım


Goller: İzzet (dk. 84) (Elazığspor), Ömer Faruk (dk. 3 ve dk. 29), Alim (dk. 37 ve dk. 45) (Etimesgut Belediyespor)


Sarı Kartlar: Selim Enes, Muhammed İldiz (Elazığspor)

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