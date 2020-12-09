2. Lig: TY Elazığspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında TY Elazığspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Mehmet Ali Özer, İsmail Semih İleri, Samet Özkul
TY Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Muhammed İldiz, Ömer Yıldız (Onur dk. 85 ?), Cengizhan Akgün (Salih dk. 68), Hebat Alan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Muhammed Umut Akbulut, Yusuf Ensar Poyrazlı (Gökhan dk. 90 ?)
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Sergen İlhan, Gökhan Erdöl, Yusuf Türk, Alper Karaman, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Hasan dk. 70), Onur Özcan, Murat Karadeniz, Sadık Arda Yılmaztürk, Ömer Çetinbaş
Goller: Murat (dk. 41 k.k.), Muhammed Umut (dk. 60) (TY Elazığspor), Gökhan Erdöl (dk. 72) (Karacabey Belediyespor)
Kırmızı Kart: Muhammed Umut (dk. 65) (TY Elazığspor)
Sarı Kartlar: Cengizhan, Ömer Faruk, Muhammed İldiz, Ömer Yıldız (TY Elazığspor), Gökhan Cingirt (Karacabey Belediyespor)