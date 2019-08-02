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20 gün önce baba olmuştu, Elazığlı uzman çavuş şehit düştü

Mardin’de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu.

Mardin'de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. 20 gün önce baba olan şehidin acı haberi ailesine verildi.


Alınan bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Şehit Kıratlı'nın Elazığ'ın Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan babayı ilçe kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, askeri personeller ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenildi.

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