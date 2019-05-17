20 yılın en yağışlı 4 ayı, barajları doldurdu

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'nin bağlı olduğu Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 20 yılın en yağışlı 4 ayının yaşandığını, ortalamanın yüzde 25-30'un üzerinde yağış alındığını bildirdi. Yağışlar nedeniyle başta enerji üretiminde önemli bir yer teşkil eden Keban Baraj Gölü olmak üzere bölgedeki bir çok barajın maksimum seviyeye ulaştığı öğrenildi.

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de bu yıl yoğun kar ve yağmur yağışı aldı. Yoğun kar yağışının yağmur ve sıcak havayla birlikte erimesiyle bölge genelinde kuruyan birçok dere canlandı, çay ve nehirler coştu. Yağışların dere, çay ve nehirler aracılığıyla barajlara ulaşmasıyla birlikte son 15-20 yılın en büyük doluluk oranına ulaştı. Türkiye'nin Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük gölü olan Keban Baraj Gölü'de bu yağışlar nedeniyle maksimum seviyeye ulaştı. Bölge genelinde diğer barajların bazılarının tamamen dolduğu, bazılarının ise maksimum seviyeye yaklaştığı belirtildi.

2017'de 4'üncü kurak yıl yaşanmıştı

Türkiye genelinde 2017 yılında son yılların 4. kurak yılı yaşanmış, barajlardaki su seviyesi minimuma kadar inerken, nehir ve çaylarda kurumaya yüz tutmuştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan'da 2019 yılının ilk 4 ayında bölge genelinde geçmiş yıllara göre yüzde 30'un üzerinde yağış alındığı, Elazığ''da ise bu süre içerisinde metre kareye 350 kilogram yağış düştüğünü aktardı.

2019 yılında ortalamanın üzerinde bir yağış alındığını anımsatan Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan, “Bu 4 aya, uzun vadeli yağış miktarlarına baktığınızda yılın en yağışlı 4 ayını aldık. Bu sene özellikle kış mevsiminde soğuk havayla beraber kar yağışını aldık. Havzalarımız da yeterince kar yağışı oldu. Buda hem nehirlerimizi hem de barajlarımızı doldurdu. 2018 yılında ortalamanın üzerinde gelen bir yağış vardı 2019 yılı da bunun üzerine yağış olunca hem nehirlerimiz hem de barajlarımız su miktarını epeyi yükseltti diyebilirim” dedi.

"20 yılda aldığımız en fazla yağış miktarı"

Son yıllarda ortalamalar civarında ve altında yağışlar aldıklarını aktaran Erdoğan, “Özellikle 2017 yılı bölgemiz ve Elazığ için çok kurak geçti. Daha önceki yıllardaki verilere baktığımız zaman 4. kural yılı geçirdik. 2017 yılında bundan sonra 2018 yılı ortalamanın üzerinde yüzde 25 yüzde 30 üzerinde bir yağış aldık. Bu yılda Elazığ'da yıllık 400 kilogram yağış aldığını düşünürseniz ilk 4 ayda 350 kilogram yağış aldık. Neredeyse yıllık yağışımızın yüzde 85'ini ilk 4 ayda almış bulunmaktayız. Bizim mevsimsel tahminlerimiz var. Mevsimsel tahminlerimize göre de ortalamanın üzerinde yağış almayı tahmin ediyorduk. Şuan tahminlerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bizim bilgilerimize baktığımız zaman Ocak ayından Nisan ayına almış olduğumuz yağışımız 350 kilogram yağış bizim son 20 yılda aldığımız en fazla yağış miktarı” diye konuştu.