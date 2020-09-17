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21 suç kaydı bulunan hırsız, 100 bin TL'lik altınları çaldı, yakalandı

Elazığ’da bir evde piyasa değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir evde piyasa değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eve giren hırsız yaklaşık piyasa değeri 100 bin TL olan ziynet eşyası çaldı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin geniş kapsamlı yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisinin İ.P. isimli kadın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin adresi belirlenerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelinin toplamda 21 suç kaydığı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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