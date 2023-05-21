23 Elazığ FK, 10'uncu sırada bitirdi

Lig 2. Grup'un son haftasında deplasmanda Kuşadasıspor'la karşılaşan 23 Elazığ FK, rakibine 5-2 yenildi ve sezonu 10. basamakta tamamladı.

Lig 2. Grup'un 34. ve son haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Kuşadasıspor'la karşılaştı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan maçta 26. dakikada Özcan Şahan'ın golüyle öne geçen Bordo-Beyazlılar, 40'ta Taha Balcı'nın golüne engel olamadı. 45+1. dakikada sahneye çıkan Ercan Şirin yeniden 23 Elazığ FK'yı öne geçirdi ve devreye 23 Elazığ FK'nın üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım 55'te Yavuz Selim, 64'te Çağrı Ortakaya, 75'te Mert Miraç ve 77'de Hasan Çelik'İn ayağından bulduğu gollerle maçı 5-2 kazandı. Bu sonucun ardından Kuşadasıspor sezonu 6. basamakta tamamladı ve play-offlara katılma hakkı elde etti. 23 Elazığ FK ise 37 puanla sezonu 10. sırada tamamladı.