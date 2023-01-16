23 Elazığ FK 2 isim ile anlaştı

TFF 3. Lig 2. Grup'un ikinci yarısına evinde aldığı 1-0'lık Gümüşhane Sportif Faaliyetler mağlubiyetiyle başlayan 23 Elazığ FK, dış transferde iki isimle anlaştı. Geçmiş yıllarda Elazığ Belediyespor forması giyen sağ kanat Metehan Andaç Özlü ve kaleci Ogün Karakaya ile görüşen yönetim, her iki futbolcuyla da anlaşma sağladı. 33 yaşındaki Metehan sezonun ilk yarısında BC Group Ağrı 1970 Spor formasını 15 maçta giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki kaleci Ogün Karakaya ise sezonun ilk yarısını Arguvanspor'da geçirdi. 9 maçta forma giyen Ogün, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.