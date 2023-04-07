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23 Elazığ FK, hükmen galip

TFF 3.

Lig 2. Grubun 27. haftasında YS Kahramanmaraşspor'u ağırlaması gereken 23 Elazığ FK, rakibinin ligden çekilmesinden dolayı haftayı 3-0'lık hükmen galibiyetle tamamlayacak.


Lig 2. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK, grubunda 27. haftayı maç yapmadan geçecek. Geçtiğimiz haftayı fikstür gereği bay olarak geçen bordo-beyazlılar, bu haftayı ise YS Kahramanmaraşspor'un deprem felaketi sonrası ligden çekilmesinden dolayı maç yapmadan tamamlayacak. Haftayı 3-0'lık hükmen galibiyet ve +3 puanla geçecek olan bordo-beyazlılar, puanını 30'a yükseltecek. 23 Elazığ FK, Lig 2. Grubun 28. haftasında deplasmanda Alanya Kestelspor ile karşı karşıya gelecek.

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