23 Elazığ FK, Manisa FK karşısında

Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, Manisa FK'nın konuğu olacak.

Ziraat Türkiye Kuası'nda 4. Eleme Turu maçları bugün başladı. Kupaya 1. turdan itibaren dahil olan ve rakiplerini eleyerek 4. tura kadar yükselen 23 Elazığ FK, 4. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'nın konuğu olacak. Maç için Manisa'ya giden bordo-beyazlılarda, hafta sonu oynanacak olan lig maçı da düşünülerek Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü ve Cuma Ali Üzüm kupa maçı kadrosunda yer almadı.

9 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Ankara Bölgesi B Klasman hakemi Demokrat Özgür Güneş yönetecek.