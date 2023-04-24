23 Elazığ FK, Play-Off şansını kaybetti

Lig 2. Grubun 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı maçta A. Eynesil Belediyespor'a 3-1 yenilen 23 Elazığ FK, Play-Off oynama umutlarını tamamen yitirdi.

23 Elazığ FK, Lig 2. Grubun 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı maçta Amberçay Eynesil Belediyespor'a 3-1 yenildi. Bordo-beyazlı ekip bu mağlubiyetin ardından 33 puanda kaldı ve ilk 6 şansını yitirdi. Play-Off hattıyla arasında 12 puan fark oluşan 23 Elazığ FK, küme düşme hattıyla ise 8 puanlık farka sahip. Bordo-beyazlılar, gelecek hafta sonu konuk edeceği Ergene Velimeşespor'u mağlup ettiği takdirde bitime 3 hafta kala kümede kalmayı matematiksel olarak garantileyecek.

Bordo-beyazlıların Lig 2. Grupta kalan maçları sırasıyla Ergene Velimeşespor, Ayvalıkgücü Bld. (D), Kırıkkale BA , Kuşadasıspor (D).