23 Elazığ FK, TFF'ye çekilme talebinde bulundu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrası afet bölgeleri arasına dahil edilen Elazığ'ın, TFF 3. Lig'de mücadele eden temsilcisi 23 Elazığ FK, TFF'ye ligden çekilme talebinde bulundu. Bir başka TFF 3. Lig takımı ES Elazığspor da çekilme başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller arasına alınan Elazığ'ın, TFF 3. Lig'deki temsilcisi 23 Elazığ FK, ligden çekilme talebinde bulundu. TFF 3. Lig'de boy gösteren ES Elazığspor da başvuru yapmaya hazırlanıyor.