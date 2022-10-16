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23 Elazığ FK'da Çınar dönemi bitti

Son olarak deplasmanda Turgutluspor’a 4-1 yenilen 23 Elazığ FK’da Teknik Sorumlu Ender Çınar görevinden ayrıldı.

Son olarak deplasmanda Turgutluspor'a 4-1 yenilen 23 Elazığ FK'da Teknik Sorumlu Ender Çınar görevinden ayrıldı.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 7 hafta sonunda 4 puan toplayan 23 Elazığ FK'da Teknik Sorumlu Ender Çınar ile yollar ayrıldı. Son olarak deplasmanda Turgutluspor'a 4-1 yenilen Elazığ ekibinde Teknik Sorumlu Ender Çınar görevi bırakma kararı aldı. Hafta sonu Darıca Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekip çalışmalarını yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Samet Erdem nezaretinde sürdürecek.

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