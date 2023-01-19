23 Elazığ FK'da Eren Çinkılınç, sezonu kapattı

Gümüşhane SF maçında sakatlanarak oyundan çıkan 23 Elazığ FK'nın başarılı sağ beki Eren Çinkılınç sezonu kapattı.

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında sahasında karşılaştığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen 23 Elazığ FK'da Eren Çinkılınç şoku yaşanıyor. Maçın 64. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Eren'in sağ ayak çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu sezonu kapattı.

23 Elazığ FK'nın bu mevkii için bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.