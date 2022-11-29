23 Elazığ FK'da Tuncay Kaymak güven tazeledi

23 Elazığ FK'da Tuncay Kaymak başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK'da Tuncay Başkanlığı'ndaki yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirdi. 14 isimden oluşan yeni yönetimde iki asbaşkan, 4 ikinci başkan yer aldı. Yönetim kurulu; Hasan Kaymak (Onursal Başkan), Tuncay Kaymak (Başkan), Samet Tunçayak (Asbaşkan), (İhvan Canpolat (Asbaşkan), Hasan Ülkü (2. Başkan), Soner Aytekin (2. Başkan - Dış İlişkiler), Fehmi Karabulut (2. Başkan - Hukuk Sorumlusu), Ferhat Nergizoğulları (2. Başkan - Mali İşler Sorumlusu), Engin Yılmaz (Futbol Şube Sorumlusu), Kamil Çetintaş (Sportif Direktör), Okan Kılıç (Basın Sözcüsü), Celal Çiftçi (Genel Sekreter), Halim Hayri Karakaya (Protokol Sorumlusu), Musa Yıldız (Reklam ve Sponsorluk), Bayram Tunçayak (Stat ve Taraftar Sorumlusu) şeklinde oluştu.