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23 suç kaydı bulunan oto hırsızı tutuklandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yakalanan ve 23 adet suç kaydı bulunan oto hırsızı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yakalanan ve 23 adet suç kaydı bulunan oto hırsızı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın aracının çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalarda oto hırsızlığı olayını 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 23 adet suç kaydı bulunan F.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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