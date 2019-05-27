240 bin TL ceza kesilen, salep soğanları tekrar toprakla buluştu

Elazığ'da, ele geçirilen ve 4 kişiye 240 bin 652 TL para cezası uygulanan 140 kilogram salep soğanı, tekrar toprakla buluşturuldu.

Elazığ'da, 4 gün önce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında Palu ilçesi Akbulut köyü kırsalındaki araziden yasadışı yollarda salep soğanı toplandığı bilgisine ulaşılmış, Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıkan şahısların bulunduğu 33 plakalı aracı Gökdere mevkiinde durdurulup aranmıştı. Araçtan 5 çuval içerisinde toplam 140 kilogram salep soğanı ele geçirilmesi üzerine 4 şahsa Doğa Koruma ve Milli Parkları (DKMP) Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplam 240 bin 652 TL'lik para cezası uygulamıştı.

Yasal işlemin yapılmasının ardından, jandarma ekipleri tarafından teslim alınan salep soğanları tekrar toprak buluşturuldu.

DKMP'den yapılan açıklamada;"Şube Müdürlüğümüzce görevlendirilen personeller Gökdere Jandarma Komutanlığına giderek 140 kilogram salep soğanı teslim almıştır.Ele geçirilen salep soğanları tekrar doğaya kazandırılmak için personellerimiz tarafından toplandıkları yerlerine tekrar ekim işlemi gerçekleştirilmiştir"denildi.