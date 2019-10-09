28 madalyalı şampiyon üniversiteyi bitirdi, yumurta satarak ailesine destek oluyor

ELAZIĞ (İHA) – Türkiye'nin üç büyük atletizm kulübünde forma giyen ve 28 madalya kazanan üniversite mezunu 22 yaşındaki Nihat Tokmak, maddi sıkıntılardan dolayı ailesine bakmak için aktif sporculuk kariyerini sonlandırıp pazarlarda yumurta satmaya başladı. Fırsat buldukça antrenman da yapan ve yumurta satarak üniversiteyi de bitiren genç sporcu, 2020 Survivor'a katılıp yarışmak istiyor.

Elazığlı atlet Nihat Tokmak 12 yıl boyunca sürdürdüğü aktif sporculuk kariyerini sonlandırıp pazarcılığa başladı. Türkiye'nin önemli kulüplerinden Fenerbahçe, Ankara ve Mardin Büyükşehir Belediyespor takımlarında yarışmalara katılan Tokmak, önemli başarılar yakalamasına rağmen sporculuk kariyerini noktalayıp, Elazığ pazarlarında yumurta satmaya başladı. Sporculuk kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde edip 28 madalyanın sahibi olan Tokmak, fırsat buldukça antrenman da yapıyor. Yumurta satarak üniversite eğitimini tamamlayan şimdi de ailesine destek olan Tokmak, Survivor yarışmasına katılıp yarım bıraktığı atletizme kaldığı yerden devam etmenin hayalini kuruyor.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Nihat Tokmak, “12 yıl boyunca atletizm sporuyla uğraştım. Ailemin bazı maddi sıkıntılarından dolayı spora ara vermek zorunda kaldım. Şu anda pazarda yumurta satarak ailemi geçindiriyorum. Pazarda çalışarak hem okul hayatımı sürdürdüm hem de aileme destek çıktım. Atletizmde üç büyük kulüpte yer aldım. Fenerbahçe, Ankara Büyükşehir Belediyespor ve Mardin Büyükşehir Belediye'de atletizmle uğraştım. Aynı zamanda Muş kulübünde de aktif sporculuk yaptım. Birçok Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Hem bireysel hem de takım oyunlarında atletizmde başarılar aldım. Ailemin bazı maddi sıkıntılarından dolayı atletizme ara vermek zorunda kaldım” dedi.

"Atletizmden kopamıyorum"

Pazarcılığın zor ve yorucu olduğunu dile getiren Tokmak, “12 yıl boyunca aktif sporculukla uğraştım ve çok güzel hayallerim vardı. Bu hayallerimi gerçekleştiremediğim için çok üzgünüm. Sürekli gözüm arkadaydı yani atletizmden kopamıyordum. Arada bir akşamları koşuyorum. Survivor'a katılmak istiyorum. Orada tekrardan kendimi tanıtmak istiyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum ve Survivor tam aradığım yer. Çünkü Survivor'daki tüm şeyler atletizmle alakalı. Ben de orada başarılı olacağıma inanıyorum. 2020 Survivor'da yer almak istiyorum” diye konuştu.

Tokmak'ın pazardan esnaf arkadaşları da Nihat'ın yarışmaya katılması halinde başarılı olacağına inanıyor. Elazığ semt pazarlarında büyük bir aile olduklarını söyleyen Ahmet Ağırman (21), “Özellikle Nihat kardeşimizle her zaman birlikteyiz. İnşallah Survivor'a seçilir. Seçilirse başarılı olacağına inanıyorum. Maddi sıkıntılarından dolayı burada çalışmak zorunda kendisi. Başarıları var, Türkiye şampiyonlukları var. İnşallah seçilir ve kazanacağına da inanıyorum” ifadelerini kullandı.

15 senedir pazarcılıkla uğraştığını söyleyen Aykut Özbey ise, “Nihat ekmeğini çıkarıyor burada. Atletizmde önemli dereceleri var. Kendisi efendiliğiyle, saygısıyla bilinen bir insandır. 5-6 yıldır tanıyorum. Dileriz hedeflerine varır ve Survivor'a gider. Acun Ilıcalı'ya da buradan sesleniyoruz koyu bir Fenerbahçeli olarak. Kendisinin Survivor'a katılmasına inşallah onay verir” şeklinde konuştu.

Pazarda çorap satan esnaflardan Yahya Ökmen de, “Mükemmel bir aile ortamımız var burada. Ben de burada esnafım. Nihat'ın sporda başarılı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.