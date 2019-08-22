İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama

Elazığ’da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, önceki gün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında ise cinayet olayıyla ilgili şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alınırken bir de silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş. ile Ö.C. tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.