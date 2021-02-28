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3. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Elazığ’da bir inşaatın 3.

Elazığ'da bir inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Arif Nihat Asya Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında çalışan elektrikçi Kadir K. bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Şahsın düştüğünü gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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