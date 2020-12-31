3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Cizrespor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, evinde Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Sabit Selvi, Serdar İla, Burak Özer
Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ, Burak Özbakır, Batın Özdemir (Hüseyin dk. 46), Mehmet Eksik, Emirhan Çakır (Barış dk. 46), Burak Altıngök, Kaan Güdü, Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Batuhan Kaya, Semih Ekmen (Burak Kavlak dk. 76)
Cizrespor: Murat Günal, Hüseyin Rüzgar, Özgür Kedikli, Doğan Seçkin Şavkın (Enver dk. 90), Hakan Doğan (Berk dk. 90), Ekrem Sütçü, Emre İşçiler, Ahmet Demir, Celal Aras, Serhat Bütün (Yusuf dk. 70), Samed Kartal (Süleyman dk. 62)
Sarı Kartlar: Ferhat, Emirhan, Mehmet (Elazığ Karakoçan), Ahmet, Celal, Özgür, Enver (Cizrespor)