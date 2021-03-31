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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Esenler Erokspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 29. haftası'nda Elazığ Karakoçan, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Harun Öztekin, Ahmet Oğuz Yılmaz


Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı, Mehmet Eksik, Burak Altıngök, Hüseyin Fıstıkcı (Ahmet Fatih dk. 79), Muhammed Sak (Semih dk. 79), Kaan Güdü (Berkay Emre dk. 90 ?), Ferhat Canlı, Seyid Ahmet Han (Fatih dk. 90 ?), Batuhan Kaya, Ahmet Can Arık, Burak Kavlak


Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Enes Soy (Mert dk. 82 ?), Abuzer Gaffar Toplu, Muharrem Öner, Aziz Kızılgün, Muammer Sarıkaya (Hüseyin dk. 67), Murat Kayalı, Erdinç Karakaş, Aziz Aksoy, Taygun Vurgun


Sarı Kartlar: Ahmet Can, Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan) Aziz Aksoy (Esenler Erokspor)

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