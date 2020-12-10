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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Gölcükspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 13. haftasında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Gölcükspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Sercan Yılmaz, Murat Güçlü, Batuhan Bıyıklı


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ, İsmail Sevindi (Hüseyin dk. 59), Burak Özbakır, Barış Kazer (Emirhan dk. 79), Yaşar Kaan Yılmaz (Fatih dk. 59), Mehmet Eksik, Burak Altıngök, Kaan Güdü, Ferhat Canlı, Batuhan Kaya, Semih Ekmen (Serkan dk. 90 ?)


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Kadir Öge, Veli Ortakcı, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık (Batuhan dk. 62), Mustafa Serkan Koparan (Ferhat dk. 81 ?), Furkan Yiğit, Yunus Özdemir, Selçuk Çalışır ? (Tunahan dk. 22), Coşkun Güner (Barış dk. 62), Berkan Durdu,


Sarı Kartlar: Burak Altıngök (Elazığ Karakoçan), Furkan Özyapı, Berkan, Tunahan, Yunus (Gölcükspor)

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