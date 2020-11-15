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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Osmaniyespor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 9. haftası'nda Elazığ Karakoçan, sahasında Osmaniyespor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Doğukent


Hakemler: Emre Yüksel, Şenol Bektaş, Ali Gün


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ, Burak Özbakır, Barış Kazer (Emirhan dk. 87 ?), Yaşar Kaan Yılmaz (Batın dk. 81 ?), Mehmet Eksik, Kaan Güdü, Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Batuhan Kaya, Semih Ekmen (Serkan dk. 90 ?), Burak Kavlak


Osmaniyespor: Mesut Balkan, Mustafa Öztürk (Fatih dk. 79), Halil İbrahim Cenik (Atakan dk. 87 ?), Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Erkan Çam, Yavuz Koç (Sidar dk. 74), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hakkı İsmet Şimşek, Soner Birinci, Bekir Can Kara (Ali Emre dk. 79)


Sarı Kartlar: Batuhan, Ferhat, Semih (Elazığ Karakoçan), Kerim, Hakkı İsmet (Osmaniyespor)

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