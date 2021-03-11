3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Altındağspor: 1

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında Elazığ Karakoçan, sahasında Altındağspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Ömer Şivka, Göker Erel, Anıl Küçükkaraca
Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı, Mehmet Eksik, Muhammed Sak (Ömer Faruk dk. 86 ?), Kaan Güdü, Umutcan Topalcı (Hüseyin dk. 46), Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Seyid Ahmet Han, Batuhan Kaya (Burak Altıngök dk. 46), Ahmet Can Arık (Ahmet Fatih dk. 73), Burak Kavlak
Altındağspor: İlksen Kuttekin, Kaan Uykur, Furkan Ünsal (Tunahan Keskin dk. 86 ?), Alperen Doğan, Ali Eren Demirkol, Gürkan Alver, Emre Toptan (Bartu dk. 86), Berk Yiğit Karadağ (Gökhan dk. 55), Bayram Can Alyurt, Emre Can Dönmez, Fatih Karslı (Tunahan Akpınar dk. 74)
Goller: Burak Kavlak (dk. 65) (Elazığ Karakoçan), Berk Yiğit (dk. 17) (Altındağspor)
Kırmızı Kart: Fatih (dk. 74) (Elazığ Karakoçan)
Sarı Kartlar: Mehmet, Umutcan (Elazığ Karakoçan)