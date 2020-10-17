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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Batman Petrolspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 5. Haftası'nda Elazığ Karakoçan FK, Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Doğukent


Hakemler: Cihan Ölmez, Ömer Yüzer, Metin Uçar


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ, İsmail Sevindi (Ayhan dk. 62), Burak Özbakır, Barış Kazer (Emirhan dk. 77), Barış Çiçek (Semih dk. 70), Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkcı (Yaşar Kaan dk. 46), Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Batuhan Kaya(Kaan dk. 46), Burak Kavlak


Batman Petrolspor: Akın İsmail Köroğlu, İbrahim Yakup İnal, Kadir Bilimlier, Evren Kilarci, Okan Toprak, Hüseyin Ciray (Aydın dk. 74), Burak Özsoy (Mesut dk. 84), Aykut Sevim, Emre Aydın (Berkant dk. 63), Abdulsamet Kırım, Özgen Erdem


Gol: Semih (dk. 79) (Elazığ Karakoçan)


Sarı Kartlar: Burak Kavlak, Ayhan, Semih, Fatih, Burak Özbakır, Duhan Çağlar, Kaan Güdü (Elazığ Karakoçan), Abdulsamet, Berkant, İbrahim Yakup (Batman Petrolspor)

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