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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Çarşambaspor: 1

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 19. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Çarşambaspor'la 1-1 berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Serkan Gürbüz, Yunus Yıldız, Ahmet Fındık


Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ, Burak Özbakır (Semih dk. 68), Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkcı (Umutcan dk. 66), Ömer Faruk Acı (Ahmet Can dk. 66), Muhammmet Can Öztürk (Muhammed Sak dk. 66), Kaan Güdü, Fatih Kızılay, Seyid Ahmet Han, Batuhan Kaya (Emirhan dk. 86), Burak Kavlak


Çarşambaspor: Eren Yılmaz, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Ürer (Hasan dk. 76), Kemal Sabri Bayraktar (Mertcan dk. 86 ?), Veysel Kılıç (Cihat dk. 56), Aykut Topal, Abdulkadir Yıldırım, Erhan Tatlıdil, Tugay Eruzun, Muhammet Mustafa Doğan, Rıdvan Sağlam (Hasan Kürşat dk. 86 ?)


Goller: Ahmet Can (dk. 90) (Elazığ Karakoçan), Oğuzhan (dk. 67) (Çarşambaspor)


Kırmızı Kartlar: Aykut Topal (dk. 45+4), Muhammet Mustafa (dk. 83) (Çarşambaspor)


Sarı Kartlar: Muhammet Can, Semih (Elazığ Karakoçan), Oğuzhan, Kemal Sabri, Eren, Hasan Küçük (Çarşambaspor)

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