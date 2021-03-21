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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Erbaaspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, sahasında Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Doğukent


Hakemler: Cihan Ölmez, Umut İncili, Ömer Akman


Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı, Mehmet Eksik, Burak Altıngök, Hüseyin Fıstıkcı (Emirhan dk. 85 ?), Muhammed Sak (Burak Özbakır dk. 76), Kaan Güdü (Semih dk. 85 ?), Ahmet Fatih Uzun (Ahmet Can dk. 64), Umutcan Topalcı (Muhammet Can dk. 64), Ferhat Canlı, Seyid Ahmet Han, Batuhan Kaya


Erbaaspor: Taylan Arman, Murat Şimşek, Talha Reşat Bulut (Yaşar dk. 65), Yaşar Kaan Yılmaz, Arif İşçi, Yusuf Yağcı, Emirhan Çavuş (Furkan dk. 79), Yağızcan Erdem (Rıdvan dk. 65), Şevket Güngör, Talha Özcan, Ertuğrul Şenlikoğlu


Gol: Hüseyin (dk. 25) (Elazığ Karakoçan)


Sarı kartlar: Kaan, Ferhat, Ömer, Semih (Elazığ Karakoçan), Yaşar Çetin (Erbaaspor)

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