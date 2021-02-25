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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - İçel İdman Yurdu: 1

Misli.

com 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, sahasında İçel İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Engin Atmaca, Mehmet Kuru, Yunus Çiftçi


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ, Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkcı, Muhammed Sak, Umutcan Topalcı (Emirhan dk. 67), Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Seyid Ahmet Han, Batuhan Kaya (Kaan dk. 67), Ahmet Can Arık (Ömer Faruk dk. 58), Burak Kavlak


İçel İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Alper Hamdi Bayraktar (Gülhan dk. 81 ?), Burak Bilgen, Gökcan Gelmen, Hakkı Tosun (Ekrem dk. 69), Burak Ziyattin Altındaş, Uğur Ayhan (Ahmet Mert dk. 87 ?), Fatih Şerifoğlu (Emre Tekin dk. 87 ?), Tunahan Ergül, Dersim Sahan Kaynak (Furkan dk. 69), Aslan Gök


Goller: Emirhan (dk. 80) (Elazığ Karakoçan), Dersim Sahan (dk. 62) (İçel İdman Yurdu)


Sarı Kartlar: Ferhat, Muhammed (Elazığ Karakoçan), Hakkı, Burak, Gökcan (İçel İdman Yurdu)

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