3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Yalovaspor: 1

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 32. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde Yalovaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Tolga Sancak, Bülent Korkmaz, Zafer Gayretli
Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı, Arif Boynuuzun (Fatih dk. 46), Burak Altıngök, Muhammed Sak (Hüseyin dk. 46), Kaan Güdü, Umutcan Topalcı (Ömer Faruk dk. 65), Ferhat Canlı, Seyid Ahmet Han, Batuhan Kaya, Ahmet Can Arık (Semih dk. 46), Burak Kavlak (Berkay Emre dk. 90 ?)
Yalovaspor: Kaan Parıltan, Yunus Emre Aydemir, Ferit Erişçi, Mehmet Murat Gülbaba, Ferhat Yaşar, Burak Turan ,Batuhan Eren, Hasan Akdemir, Sinan Uzun (Ahmet dk. 80 ?), İbrahim Anıl Tekeli, Yusuf Akdemir (Fazlı dk. 74)
Goller: Burak Altıngök (dk. 57), Yusuf (dk. 17) (Yalovaspor)
Kırmızı kart: Kaan (dk. 78) (Yalovaspor)
Sarı kartlar: Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan), Sinan (Yalovaspor)