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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 34. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Elazığ Karakoçan sezonu 41 puanla tamamladı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Hakan Basık, Abdurrahman Atabay, Yusuf Susuz


Elazığ Karakoçan: Berkay Erdoğan, Burak Altıngök, Hüseyin Fıstıkcı (Semih dk. 70), Kaan Güdü, Ahmet Fatih Uzun (Arif dk. 46), Umutcan Topalcı (Seyid Ahmet dk. 46), Ferhat Canlı (Mustafa Gökay dk. 82 ?), Fatih Kızılay, Batuhan Kaya, Ahmet Can Arık, Burak Kavlak


Çatalcaspor: Onur Güney, Ahmet Batuhan Akyüz, Muhammet Yılmaz (Yusuf Atasoy dk. 46), Burhanettin Çakırefe (Hakan dk. 80), Alihan Bel (Hünkar Cem dk. 72), Burak Yamaç, Kadir Mert Örentepe, Yasin Hatipoğlu, Önder Akdağ (Sabri Can dk. 86 ?), Barış Bakır, Mehmet Fatih Dündar


Goller: Semih (dk. 81 ve 90), Burak (dk. 13) (Çatalcaspor)


Sarı Kartlar: Batuhan, Ferhat, Semih (Elazığ Karakoçan), Ahmet Batuhan (Çatalcaspor)

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