3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 34. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Elazığ Karakoçan sezonu 41 puanla tamamladı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Hakan Basık, Abdurrahman Atabay, Yusuf Susuz
Elazığ Karakoçan: Berkay Erdoğan, Burak Altıngök, Hüseyin Fıstıkcı (Semih dk. 70), Kaan Güdü, Ahmet Fatih Uzun (Arif dk. 46), Umutcan Topalcı (Seyid Ahmet dk. 46), Ferhat Canlı (Mustafa Gökay dk. 82 ?), Fatih Kızılay, Batuhan Kaya, Ahmet Can Arık, Burak Kavlak
Çatalcaspor: Onur Güney, Ahmet Batuhan Akyüz, Muhammet Yılmaz (Yusuf Atasoy dk. 46), Burhanettin Çakırefe (Hakan dk. 80), Alihan Bel (Hünkar Cem dk. 72), Burak Yamaç, Kadir Mert Örentepe, Yasin Hatipoğlu, Önder Akdağ (Sabri Can dk. 86 ?), Barış Bakır, Mehmet Fatih Dündar
Goller: Semih (dk. 81 ve 90), Burak (dk. 13) (Çatalcaspor)
Sarı Kartlar: Batuhan, Ferhat, Semih (Elazığ Karakoçan), Ahmet Batuhan (Çatalcaspor)