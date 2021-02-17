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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Karşıyaka: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 21. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etti. Elazığ Karakoçan FK oyuncuları atılan ilk golden sonra asker selamı verdi.



Stat: Doğukent


Hakemler: Burak Kaplan, Önder Çalış, Fetdah Yiğit


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar, Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkcı, Ömer Faruk Acı (Emirhan dk. 86 ?), Muhammed Sak (Ahmet Can dk. 74), Muhammet Can Öztürk (Semih dk. 70), Kaan Güdü, Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Seyid Ahmet Han, Burak Kavlak


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci, Harun Atalay (Batuhan dk. 46), Battal Demirbilek (Özkan dk. 64), Mustafa Değirmenci, Onur Kıntaş (Özgür dk. 81 ?), Muhammet Fatih Öztekin (Namık Barış dk. 69), İlyas Kahraman


Goller: Muhammet Can (dk. 15), Ahmet Can (dk. 84) (Elazığ Karakoçan FK)


Sarı Kartlar: Kaan, Hüseyin (Elazığ Karakoçan FK), Onur, Cenk (Karşıyaka)

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