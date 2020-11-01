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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Şile Yıldızspor: 4

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor'a 4-2 mağlup oldu.



Stat: Doğukent


Hakemler: Emre Bulut, Ersin Erbay, Fatih Deveci


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ, İsmail Sevindi (Batın dk. 68), Burak Özbakır, Barış Çiçek (Yaşar Kaan dk. 46), Mehmet Eksik, Emirhan Çakır (Hüseyin dk. 68), Kaan Güdü (Barış dk. 46), Ferhat Canlı, Fatih Kızılay (Furkan dk. 46), Semih Ekmen, Burak Kavlak


Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir, Mustafa Acar, Adem Aydın (Muammer dk. 90 ?), Eşref Koçak (Ozan dk. 68), Raşit Sevindir (Kerem Can dk. 90 ?), Eren Görür (Bartu dk. 86), Emre Karadağ, Ali Sabuncu (Arda dk. 90 ?), Mehmet Demirözü, Cömert Kandemir, Tahsin Hacımustafaoğlu


Goller: Emirhan (dk. 41), Barış Kazer (dk. 89) (Elazığ Karakoçan), Eren (dk. 25 ve 34 pen.), Adem (dk. 85), Bartu (dk. 90) (Şile Yıldızspor)


Sarı Kartlar: Fatih, Furkan, Ferhat (Elazığ Karakoçan), Mehmet, Eren, Raşit (Şile Yıldızspor)

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