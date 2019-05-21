3 yıldır ağrı çekiyordu, şifayı Elazığ'da buldu

Bağırsak ve Karaciğer damarlarında tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen hasta, Kütahya'dan geldiği Elazığ'da Anjiyografik kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşarak 3 yıldır devam eden ağrılarından kurtuldu.

Kütahya'da ikamet eden 2 çocuk babası Yaşar Baş (50), 3 yıldır karın ağrısı çekiyordu. Bağırsak ve karaciğer damarında yüzde 100 kireç tutmuş tıkanıklık olduğu tespit edilen Baş, tedavi için doktor doktor gezdi fakat derdine çare bulamadı. İnternetten araştırma yapan Baş, en son Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı'yı bularak, iletişime geçti. Prof. Dr. Dağlı ve ekibi tarafından anjiyografik kapalı yöntemiyle operasyona alınan Baş, sağlığına kavuşarak ağrılarından da kurtuldu.

Hastalığının normal bir karın ağrısıyla başladığını belirten Yaşar Baş, “Hastalığım ilk önce yediklerimi çıkarmakla başladı. Ankara'da teşhis konuldu. Bağırsağı besleyen damarların yüzde 100 tıkalı olduğu ve diğer çölyak damarında yüzde 100 tıkalı olduğu söylendi ama hiçbir müdahalede bulunulmadı. Rahatsızlığım nedeniyle Kütahya'dan Elazığ'a geldim. Rahatsızlığım, bağırsağı besleyen damarların tıkalı olması. Çeşitli hastaneler gezmeme rağmen hiçbir hastanede tedavi olamadım. Kütahya'da hep mide üzerine teşhis koydular. En son Ankara'da Hacettepe Hastanesi'nde ilaçlı tomografi sonucu hastalığımın midede olmayıp bağırsağı besleyen damarların tıkalı olduğu söylendi. Teşhis o zaman konuldu ama iki senedir tedavi yapılamadı. Hastalığım ilerlediği için araştırmalara girdim. En sonunda internette, Medical Park Elazığ Hastanesi doktoru Mustafa Necati Dağlı ile iletişime geçtik. Diğer hastanelerin ameliyat edemedi ve ameliyat etmekte risk olduğu söylendi, ama ameliyatı hocamız çok başarılı bir şekilde etti. Şu anda çok şükür iyiyim ve rahatım” dedi.

“Karaciğer ve dalak arterini tamamen açtık”

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Necati Dağlı ise, “Çölyak ve bağırsak arteri tamamen tıkalı olan hasta, daha önce İzmir, Ankara ve İstanbul'da farklı hastanelerde şifa aramış. Ancak hastaya ameliyat yapılabileceği, ameliyat riskinin de çok yüksek olduğunu ve tekrar tıkanma olabileceği söylenmiş. Hasta, Kütahya'dan geldi. Bizimle iletişime geçti ve kendisinde daha önce yaptırdığı tahlilleri ulaştırmasını söyledik. Tahliller elimize geçtiği zaman çölyak ve bağırsak arterinin yüzde 100 tıkalı olduğunu ve bizim bu arterleri açabileceğimizi ifade ettik. Hastayı Elazığ'a davet ettik. Hastayı anjiyografi laboratuvarında kronik total oklüzyon yöntemle dalağı ve karaciğeri besleyen (çölyak) arteri tamamen açtık. Bu açma sonunda hastada müthiş bir rahatlama oldu. Hasta yemek yiyemiyordu. Yemek yiyemediğinden dolayı kilo kaybı oluşmuştu. Hastamıza ilk öğününden itibaren takip ettik. Hastada her yemekten sonra karın ağrısı, bulantı ve hazımsızlıkla beraber şişkinlik olmaktaydı. Şuan bütün şikayetleri geçmiş durumda” diye konuştu.