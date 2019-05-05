300 kilo dondurma satırla kesilerek dağıtıldı

Elazığ'da 300 kilo dondurma, satırla kesilerek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Elazığ'da bir dondurmacı sezonunu açmak için farklı bir yol seçti. 300 kilogram dondurmayı dükkanının önüne asan dondurmacı Selahattin Çetin, satırla keserek yoldan geçen vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar dondurma almak için sıraya girerken bazıları ise telefonları ile yarım tonluk dondurmayı kayda aldı.

Yaz sezonu geldiği için vatandaşa 300 kiloluk asma dondurma ikram ettiklerini ifade eden dondurma ustası Veli Çanak, “Ürünlerimizin tamamı natürel ve doğaldır. Yarım tona yakın bir asma dondurma var. 350 kilo sütten yaptık . Satır ve döner bıçağıyla kesiyoruz ” dedi.

1985 yılında seyyar satıcılıktan geldiğini belirten iş yeri sahibi İbrahim Çetin ise, sezonu açmak için böyle bir dondurma yaptıklarını aktardı.