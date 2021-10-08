387 yıllık Hoca Hasan Hamamında restorasyon çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından Harput'un, tarihi ve kültürel tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında 387 yıllık Hoca Hasan Hamamı restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yeniden ihya ve inşa çalışmalarıyla eski görkemli günlerine dönme hazırlığını sürdüren binlerce yıllık tarihi kent Harput'ta, Elazığ Belediyesi KUDEB (koruma, uygulama ve denetim bürosu) birimi tarafından tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları devam ediyor. Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan kadim şehir Harput'ta Osmanlı mimarisine uygun olarak 1632-1634 yıllarında inşa edilen Hoca Hasan Hamamında, restorasyon çalışmaları devam ediyor. Harput'un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken tarihi Hoca Hasan Hamamı, özgün kullanımına uygun olarak restore edilerek, geleceğe taşınacak. KUDEB birimi tarafından büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıya yönelik restorasyon çalışmaları kapsamında kazı, temizlik ve sondaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi hamam, aslına uygun olarak restore edilerek Hamam Müzesi olarak turizme kazandırılacak.