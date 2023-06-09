İhlas Haber Ajansı

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4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bulundu

Elazığ’da 4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Ali Haydar Doğan (44), polis ekipleri tarafından bulunarak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıklıları Hastanesine götürüldü.

Elazığ'da 4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Ali Haydar Doğan (44), polis ekipleri tarafından bulunarak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıklıları Hastanesine götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ali Haydar Doğan, 4 gün önce Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine muayene için gitti. Doğan, ailesi ile birlikte sıra beklerken bir anda ortadan kayboldu. Bunun üzerine baba İbrahim Doğan durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptığı çalışmalar çerçevesinde Ali Haydar Doğan'ı Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda buldu. Doğan, çağrılan ambulansla polis ekipleri eşliğinde Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıklıları Hastanesine götürüldü.

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