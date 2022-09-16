4 ilde 260 vatandaşı dolandıran suç örgütüne operasyon: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; telefonlara 'Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır en kısa sürede iletişime geçiniz' içerikli mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin peşine düştü. Jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Elazığ merkezli İstanbul, Antalya ve Bingöl'de ikamet eden şüphelilerin adreslerini tespit etti. Jandarma ekiplerince 260 mağdurdan 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon planlandı.

Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak, 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 adet cep telefonu, 66 adet sim kart, 12 adet hafıza kartı, 10 adet USB bellek, 18 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet 7.62 çapında fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 26 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.