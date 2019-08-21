İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

400 bin sazan yavrusu Karakaya Barajı'na bırakıldı

Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü’ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ'da Karakaya Baraj Gölü'ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.


Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen balıklardan 400 bin Pullu Sazan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Karakaya Baraj Gölüne gönderildi.Baraj Gölü'nün Elazığ sınırlarında bulunan bölgesinde, yavru sazanlar bırakıldı.


Daha önce de Karakoçan ilçesinde Kalecik Barajına 250 bin sazan yavrusu bırakılmıştı. Balıklandırma çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.