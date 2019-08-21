400 bin sazan yavrusu Karakaya Barajı'na bırakıldı

Elazığ'da Karakaya Baraj Gölü'ne 400 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen balıklardan 400 bin Pullu Sazan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Karakaya Baraj Gölüne gönderildi.Baraj Gölü'nün Elazığ sınırlarında bulunan bölgesinde, yavru sazanlar bırakıldı.

Daha önce de Karakoçan ilçesinde Kalecik Barajına 250 bin sazan yavrusu bırakılmıştı. Balıklandırma çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.