Guinness rekorlar kitabına girmek için ülke ülke gezerek yamaç paraşütü yapan Amerikalı çiftin durağı Elazığ'ın Sivrice ilçesi oldu. 44 ülke gezen Amerikalı çift, medyalarında yer almayan Türkiye'yi görünce öve öve bitiremedi.

Guinness rekorlar kitabına girmek için ülke ülke gezerek yamaç paraşütü yapan Amerikalı Captain Manicorn çiftinin 44. durağı Türkiye oldu. Türkiye'de birkaç bölgeyi gezen çift, Elazığ'ın Sivrice ilçesine geldi. İl Özel İdaresi ev sahipliğinde Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'nün misafiri olan gezgin çift, ilk olarak Hazar Gölü kenarında kamp kurdu. Ardından karla kaplı Hazar Baba Dağı'na çıkan çift, Hazar Gölü üzerinde yamaç paraşütü ile uçuşlarını gerçekleştirdi. Eşsiz manzaraya karşı uçan çift, günlük 4 sorti yaparak hem heyecanlı hem de renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

Guinness rekorlar kitabına girmek için şimdiye kadar Türkiye dahil 44 ülkede çeşitli yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Captain Manicorn, “Burası haritada sadece küçük bir noktaydı. Burayı gördük ve burası güzel bir yere benziyordu, geldik. Eşim ve ben dünyanın her ülkesinde paraşüt yaparak bir dünya rekoru kırma amacındayız. Burada hoş bir şekilde karşılanmak bizim için iyi bir öncelikti ve bundan dolayı mutluyuz. Sivrice çok güzel Guinness rekorlar kitabına girmek için şimdiye kadar 44 ülkede paraşüt başta olmak üzere bir çok aktivite yaptık. Bir sonraki durağımız ise Kıbrıs olacak” dedi.

Amerika medyasında kültür ve doğa güzelliklerine yer verilmediği Türkiye'yi gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını ifade eden Manicorn, “Türkiye, bu aktiviteyi yapabildiğim açık ara en iyi yer. Dağdan atlayıp gölün kenarına inmek çok güzel. Türkiye'nin bu tarz güzellikleri, Amerika'da medyada olmadığını ve söylenmediğini söyleyebilirim. Ancak buraya gelip kendi gözlerimle gördüğümde güzelliklerin ve kültürünün olduğunu fark ettik” diye konuştu.

Türk misafirperverliğinden çok etkilendiklerini belirten eşi ise, “Genellikle şehirlerden çok doğa ile ilgileniyoruz ve doğaları gezmeyi çalışıyoruz. Böyle güzel bir doğa ile iç içe olmak bizim için büyük bir hediye ve mutluluk. Eşimin bahsetmediği ve benim değinmek istediğim şey ise, Türkiye'de insanlar çok cana yakınlar ve misafirperverler. İnsanlar hiçbir şekilde yedirmekten çekinmeyen ve fazlasıyla yemek yediriyorlar” şeklinde konuştu.

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü yamaç paraşütü sporcusu Fatih Aydoğan ise Amerikalı çifti Elazığ'da en güzel şekilde ağırladıklarını belirterek, “Amerika'dan misafirlerimiz geldi. Kendileri kamp kurdu. Bugün bizler de kulüp olarak izinlerimiz aldık ve uçuş konusunda kendilerine eşlik ettik. Malatya'dan da yamaç paraşütü sporcusu iki misafirimiz geldi. Bu spor sayesinde hem Elazığ'ı hem de Sivrice'yi tanıtmış olduk. Çok güzel bir ortam, çok beğendiler ve memnun kaldılar” ifadelerini kullandı.