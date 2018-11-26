5 gün önce kaybolmuştu, öldürüp yakmışlar

Elazığ'da 5 gün önce ortadan kayıp olan bir kişinin öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde ikamet eden 31 yaşındaki Suat A., 5 gün önce ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Suat A. ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasından şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek tespit edilen şüpheliler A.A. ile Ö.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli üzerinden çalışmasını sürdüren polis, Suat A.'nın Sivrice ilçesine bağlı Duygulu köyü sınırlarında öldürülüp yakıldığını belirledi. Cesedin bulunmasının ardından olay yerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme yapıldı. Şahsın yanmış cesedi inceleme sonrası olay yerinden alınarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, senetli alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.