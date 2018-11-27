5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıklarında 3-4 derecelik düşüş beklenirken, gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.

Öteyandan, bölge genelinde sabah saatlerinde yağmur yağışı başladı. Gün içinde devam edeceği belirtilen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer uyarıldı.