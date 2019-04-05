5.2'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Elazığ'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde hasar tespit çalışmaları başladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli dün saat 20.31'de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. 45 haneli, 120 nüfuslu köyde 5 ev kısmen yıkılırken çok sayıda ev hasar gördü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri köyde çadır kurarken, Kızılay ise soba, battaniye ve yatak getirdi. Köye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Depremde evde olmamaları hayatlarını kurtardı

Köyde Hanbek Ernek'e ait 2 katlı kerpiç evin yarısı yıkıldı. Köy dışında Elazığ merkezde evleri bulunan Ernek ailesi de, o sırada şehirde oldukları için kurtuldu.

2 katlı kerpiç evinin yarısı yıkılan 73 yaşındaki Hanbek Ernek, “Ben deprem anında şehirdeydim. Akşam camiden geldik. Deprem olmuş dediler. Geldik iş işten geçmiş. Her şey yerle bir olmuş. İçeride de durulacak bir yer yok" dedi.

Seçimde annesinin eve geldiğini ancak akşam döndüğünü aktaran Ernek, "1 hafta içerisinde yine gelecektik. Allah'tan annem de hemen akşam döndü. Burada kalsaydı Allah muhafaza ya ölmüştü ya da bir şey olmuştu. Allah yüzümüze baktı. Cana gelmesin mala gelsin bir şey olmaz. Can kaybı olmasın da. Mal yerine gelir ama can giderse ne yapacağız” diye konuştu.