6 kilosuna rekor ceza kesilmişti, şimdi de 25 kilo ele geçirildi

Elazığ'da geçtiğimiz yıl 6 kilogram salep soğanı toplayan kişiye 48 bin 625 lira para cezası kesilmişti, bu yıl aynı bölgede 25 kilogram ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı, yüklü miktarda para cezası kesileceği öğrenildi.

Olay, Alacakaya ilçesi Esenlik Köyü Mescit Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma'ya bağlı Alacakaya İlçesi Halkalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, salep bitkisinin toplandığı ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler, bölgede tespit ettikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araçtaki bir çuval içerisinden 25 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Araçta bulunan ve salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, 6 kişi hakkında tutulan tutanakla birlikte ele geçirilen salep soğanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine teslim etti. Ekiplerde, salep soğanlarını Doku Kültür Laboratuvarı ile Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi. Öteyandan 6 şahıs hakkında "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan işlem yapıldığı para cezası uygulanacağı öğrenildi.

6 kiloya 48 bin TL ceza kesilmişti

Geçtiğimiz yıl yine Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde 6 kilogram salep soğanı toplayan 1 şahıs yakalanmıştı. Yakalanan şahıs hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 48 bin 625 lira idari para cezası uygulanmıştı.

6 kişi hakkında da aynı işlemin yapılmasının ardından yüklü miktarda ceza kesilmesi beklendiği öğrenildi.