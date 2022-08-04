66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı

Elazığ'da toplamda 66 suç kaydı bulunan ve içlerinde hırsızlıktan aranması olan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile gezerken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, 34 suç kaydı bulunan A.Ç. ve 32 suç kaydı bulunan O.A. oldukları tespit edildi. Şüpheliler, polis tarafından çalıntı motosiklet ile suçüstü yakalandı. Ayrıca şüpheli A.Ç.'nin 2 oto hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı suçundan aranmasının olduğu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.