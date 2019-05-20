690 öğrencinin yer aldığı "Atatürk İmzası" büyük ilgi gördü

Elazığ'da 690 öğrencinin katılımıyla ortaya çıkartılan Atatürk'ün imzası soysal medyada büyük ilgi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmenler eşliğinde öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını alan koreografi hazırladı. 690 öğrencinin katılımıyla 10 günlük çalışma ile yapıldığı öğrenilen koreografi, drone ile havadan görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Öğrencilerin hazırladığı Atatürk'ün imzasının oluşturulduğu görüntüler izleyenler tarafından beğeni toplarken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.