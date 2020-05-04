7 kişilik aile de Koronayı yendi, Elazığ'da sadece 5 vaka kaldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ve hayvanlarına Vefa ekibinin bakmaya başladığı aile hastalığı yendi bugün alkışlarla taburcu oldu. İlçeye Ankara'dan gelen bir kişinin virüs bulaştırdığı öğrenildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Elazığ Baskil ilçesinden Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve korona virüs tanısı konulan 7 kişilik ailenin tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanan aile, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Kentte hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 52'e ulaştığı açıklandı.

Sorumsuz bir kişi ilçeye virüs bulaştırdı

3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek Baskil ilçesine korona virüs bulaştırdığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hüseyin amca ve 7 kişilik ailesini iyileştirerek taburcu ettik. Toplam taburcu sayımız 52'ye ulaştı. İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır. Rehavet yok, tedbirlere devam" dedi.

Öte yandan, taburcu edilen Hüseyin Soylu ve 7 kişilik ailesinin yaşadığı evdeki 2 büyükbaş hayvan ile tavuklarına bu süreçte Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler bakmıştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki giriş çıkışların kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.