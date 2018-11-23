8 katlı binada yangın paniği

Elazığ'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişi hastanelik oldu. Bazı yaşlıları itfaiye ekipleri sırtına alarak ambulansa taşıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi Sema Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında tüm binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri kendini dışarı atarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, binada kalanları tahliye etti. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen bazı yaşlıları ise binadan sırtına alarak çıkarttı. Dumandan etkilenen 10 kişiyi hazır bekletilen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederek kentteki hastanelere sevk etti.

Bina sakinlerinden Burhan Şener, herkesin panik olduğunu belirterek, "Herkes kaçışıyordu. İkinci kattan sonra yoğun bir duman da vardı. Ben az etkilendim. Bayağı etkilenenler var. Apartmanda yaşlı insanlar da var. Onların indirilmesi zor oldu. Mahsur kaldılar ve zehirlenme etkisi geçirdiler. Allah'a şükür ucuz atlattık" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.