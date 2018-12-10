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90 bin TL'lik kapı dolandırıcılığında 2 tutuklama

Elazığ polisinin 90 bin TL’lik çelik kapı dolandırıcılığı operasyonunda yakaladığı 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Elazığ polisinin 90 bin TL'lik çelik kapı dolandırıcılığı operasyonunda yakaladığı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Kayseri'de çelik kapı üzerine faaliyet yürüten bir iş yerinden sahte ehliyetle hazırlanan evraklarla birlikte toplam piyasa değeri 90 bin lira olan 96 adet çelik kapı dolandırıcılık yöntemiyle alındı. Daha sonra şüpheliler, aldıkları 90 kapıyı dolandırıcılıkla bağlantısı olmayan bir nakliye aracına vererek Elazığ'da bir depoya göndermek istedi. Dolandırıcılık ihbarı üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen aracı Malatya yolunda durdurarak kapıları ele geçirdi. Kapıların ele geçmesi sonrasında operasyonu genişleten polis, sahte ehliyet kullanarak dolandırıcılık yapan Y.K. ile B.Ü. ve F.G'yi il dışında yakaladı. Elazığ'a getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve B.Ü. tutuklanırken, F.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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