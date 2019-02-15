İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Tokmak, memleketi Elazığ’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Tokmak, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


90 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Tokmak, Ankara'da hayatını kaybetti. Tokmak'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirilerek Tahtalı Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tokmak'ın ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı olan Tokmak'ın naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Harput'a götürülen Tokmak'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.