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91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit olurum, ya gazi diyerek gitti"

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan oğlunun son sözlerini paylaşan 2 şehit annesi 91 yaşındaki Sultan nine, oğlunun "Ya şehit olurum, ya gazi karışmayın bana" diyerek gittiğini söyledi.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan oğlunun son sözlerini paylaşan 2 şehit annesi 91 yaşındaki Sultan nine, oğlunun "Ya şehit olurum, ya gazi karışmayın bana" diyerek gittiğini söyledi.


Vali Çetin Oktay Kaldırım, Maden ilçesine giderek çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlçede esnafları gezerek, sokakta vatandaşlarla sohbet eden Vali Kaldırım, Kıbrıs Barış Harekatında Deniz Astsubayı Adnan Mavidemir'i, 1987 yılında ise trafik kazasında asker olan Abdulmusa Mavdemir'i şehit veren Sultan nineyi ziyaret etti.


Kıbrıs Barış Harekatına giden oğlu ile ilgili konuşan Sultan Nine, oğlunun "Ya şehit olurum, ya gazi karışmayın bana" diyerek kalkıp gittiğini ve şehit olduğunu anlattı.


Şehitliğin her insana nasip olmadığı gibi her aileye de nasip olmadığına değinen Vali Çetin Oktay Kaldırım ise şehitliğin çok yüce bir makam olduğuna değindi.


Sultan Nine ayrıca, "Rabbim hepimizi kazalardan, belalardan saklasın, hepimiz din kardeşiyiz" diyerek dua etti. Şehit annesinin elini öpüp ayrılan Vali Kaldırım ardından, kendisini çaya davet eden 6 çocuk annesi Zülfiye Keskin'in evine konuk oldu.

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